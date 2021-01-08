Радий Хабиров посетил храм Архангела Михаила, где служил дияконом дед Патриарха Кирилла

Фото: Олег Яровиков











Фото: Олег Яровиков

Сегодня в завершение своей рабочей поездки по Бирскому району глава Башкортостана посетил Михаило-Архангельский храм Свято-Троицкого женского монастыря. Его построили в 1783 году на Галкиной горе. Деревянное здание простояло до 1842 года. В 1845 году на средства купцов Никиты Серебрякова и Даниила Балаева на этом же месте возвели новый каменный храм.

В 1936 году храм был закрыт и использовался в качестве склада. В годы «сталинского послевоенного потепления» в числе сорока церквей и молитвенных домов Уфимской епархии храм был открыт. Полвека Михаило-Архангельский храм являлся сосредоточением православной жизни города, был единственным действующим храмом на большей части территории Бирского района

В 2013 году по ходатайству Преосвященнейшего Амвросия епископа Нефтекамского и Бирского решением Священного Синода Русской Православной Церкви при храме открылся Свято-Троицкий женский монастырь. В настоящее время Михаило-Архангельский храм отремонтировали, построили помещения для женского монастыря, благоустроили прилегающую территорию.

В 2016 году храм посетил Святейший Патриарх Кирилл и совершил в нём молебен. Здесь в этом храме в 1953-1954 годах служил диаконом дед Святейшего Патриарха Кирилла Василий Степанович Гундяев.