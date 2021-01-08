Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.87

EUR 90.79

8 января Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров посетил храм Архангела Михаила, где служил дияконом дед Патриарха Кирилла

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Фото: Олег Яровиков

Сегодня в завершение своей рабочей поездки по Бирскому району глава Башкортостана посетил Михаило-Архангельский храм Свято-Троицкого женского монастыря. Его построили в 1783 году на Галкиной горе. Деревянное здание простояло до 1842 года. В 1845 году на средства купцов Никиты Серебрякова и Даниила Балаева на этом же месте возвели новый каменный храм.

В 1936 году храм был закрыт и использовался в качестве склада. В годы «сталинского послевоенного потепления» в числе сорока церквей и молитвенных домов Уфимской епархии храм был открыт. Полвека Михаило-Архангельский храм являлся сосредоточением православной жизни города, был единственным действующим храмом на большей части территории Бирского района

В 2013 году по ходатайству Преосвященнейшего Амвросия епископа Нефтекамского и Бирского решением Священного Синода Русской Православной Церкви при храме открылся Свято-Троицкий женский монастырь. В настоящее время Михаило-Архангельский храм отремонтировали, построили помещения для женского монастыря, благоустроили прилегающую территорию.

В 2016 году храм посетил Святейший Патриарх Кирилл и совершил в нём молебен. Здесь в этом храме в 1953-1954 годах служил диаконом дед Святейшего Патриарха Кирилла Василий Степанович Гундяев.

 

Азат Гиззатуллин

Теги: Рабочая поездка, храмы, РПЦ
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Пять сложных вопросов про плату за отопление в Башкирии
Как мы уже рассказывали, тысячи жителей республики возмущены декабрьскими счетами за отопление. По разным оценкам, плата выросла на 30-70%. По поручению
В Башкирии зараженным COVID-19 на работе выдали более 1000 путевок в санатории
В 2020 году работникам, инфицированным при исполнении своих служебных обязанностей, выдали более тысячи сертификатов на оздоровление и реабилитацию в са
В Башкирии на изоляции находятся более тысячи сотрудников домов престарелых
В Башкирии в настоящее время на изоляции находятся более 6,5 тысяч получателей соцуслуг и более тысячи сотрудников. Об этом сообщила министр семьи, труда
В Уфе выросла стоимость проезда в трамваях и троллейбусах
С января 2021 года стоимость проезда в электротранспорте Уфы за наличный расчет, в том числе при оплате банковской картой, увеличилась с 20 до 22 рублей
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть