Радий Хабиров: Бирск станет постоянным местом проведения семейного фестиваля

Фото: Олег Яровиков































Фото: Олег Яровиков

В 2019 году Бирск с проектом благоустройства Октябрьской площади и сквера имени Ленина с рабочим названием «Архитектурно-парковый ансамбль «Бирское время»» в категории «Исторические поселения» победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Город получил на данный проект 75 млн рублей федеральных грантовых средств.

Общий объем финансирования реализации проекта составил 178,8 млн рублей, в том числе в порядке софинансирования: средства бюджета республики и местного бюджета — 30 млн рублей; внебюджетные средства — 73,8 млн рублей. Общая площадь благоустраиваемого пространства составляет 8,8 га.

Сегодня с ходом реконструкции в ходе своей рабочей поездки ознакомился глава Башкортостана Радий Хабиров. Во время благоустройства были обновлены социокультурные пространства, улицы и пешеходные зоны, проведена реновация объектов исторической застройки и культурного наследия.

В Бирске появилось единое общественное пространство с использованием самых современных архитектурно-планировочных решений и материалов с амфитеатром, «сухим фонтаном», детской площадкой и зоной отдыха с качелями и Wi-Fi.

Модифицирован и оформлен в едином стиле «Зеленый рынок», установлены скамейки и современное уличное освещение, ликвидированы незаконные постройки, заменены и перенесены под землю сети электроснабжения, впервые в истории города проложена ливневая канализация.

«В Бирске к благоустройству площади подошли комплексно, и подъездные улицы сделаны, фасады облагородили, появились новые детские площадки, мне очень понравилось. Ежегодно в Бирске мы теперь 8 июля будем проводить день семьи, любви и верности. Надеюсь в этом году мы все здесь соберемся, пригласим артистов, подготовим большую программу. И здесь будет добрый, семейный Бирский фестиваль. Я хочу, чтобы в том числе и через такие фестивали раскрылся туристический потенциал города», — отметил Радий Хабиров.

Стоит отметить, что на территории площади полностью переложены сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, завершаются благоустроительные работы на прилегающем сквере имени Матросова.