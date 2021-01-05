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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии жители вышли на уборку снега в «День чистой зимы»

ОБЩЕСТВО

В Башкирии 5 января запланирована акция в рамках «Дня чистой зимы». Жители выходят на помощь сотрудникам коммунальных служб.

К примеру, в Калтасинском районе проходит акция #ӨМӘ #ДеньЧистойЗимы. Тематический день организован в рамках республиканского календаря новогодних мероприятий. Накануне выпало много снега.

С 5 часов утра коммунальные и дорожные службы приступили к уборке снега. В населенных пунктах также работает техника подрядных организаций, ответственных за зимнюю очистку территории. К акции присоединились работники организаций и учреждений района. Совместными усилиями расчистили прилегающую территорию, а также общественные пространства.

Не остались без внимания детские площадки, благоустроенные в рамках программы «Башкирские дворики», а также Парки Победы в селе Калтасы, селе Краснохолмский.

 

ИА «Башинформ»

Теги: уборка снега
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