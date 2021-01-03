В Уфе Парад Снегурочек на новогоднем фестивале TERRA ZIMA возглавила Анна Семенович

Фото: Валерий Шахов

































Фото: Валерий Шахов

3 января в Уфе состоялся Парад Снегурочек в рамках фестиваля «TERRA ZIMA». Возглавила парад российская актриса и эстрадная певица Анна Семенович. Парад начал свое шествие с площади перед Конгресс-холлом «Торатау». Красавицы шли под живую музыку в исполнении оркестра Дедов Морозов.

В Параде Снегурочек приняло участие около 400 девушек со всей республики и даже близлежащих регионов — из Аскинского, Иглинского, Нуримановского, Ишимбайского, Караидельского, Чишминского, Благовещенского, Бакалинского, Дюртюлинского, Бурзянского, Миякинского, Чекмагушевского, Татышлинского районов, городов Давлеканово, Кумертау, Янаул, Стерлитамак, Туймазы, Сибай, Аша, Нягань.

Гран-при в 100 тысяч рублей завоевала Азалия Чанышева, у которой был белый расшитый орнаментом костюм, один из самых красивых в Уфе.

«В этом году у меня дебют. Я пришла на конкурс, чтобы получить хорошее настроение, но надеюсь победить», — призналась Азалия.

Лучшей в номинации «Мини» стала 6-летняя Эмилия Файзуллина.

В номинации «Лучший этнический костюм» победила Диана Гильфанова из Аскинского района. В Параде Снегурочек она приняла участие в первый раз, костюм шила сама вместе со знакомой швеей.

Лучшими в групповом зачёте стали команды Дюртюлинского района и города Кумертау.

Впечатлил жюри креативный костюм Инны Семенихиной. По словам участницы, это костюм помощницы Кыш бабая.

Мероприятие завершилось концертом Анны Семенович.

Завтра, 4 января, состоится завершающий день новогоднего фестиваля «TERRA ZIMA». Для горожан и гостей города этот день запомнится Парадом конно-санных экипажей, который возьмет старт от спуска у нижней площадки Конгресс-холла «Торатау» (парка «Ватан»). Место проведения — набережная реки Белой. В рамках парада пройдет конкурс на самое яркое, красочное и оригинальное украшение упряжки и оформление экипажа. Гостей ждёт катание на лошадях, живая музыка, песни под баяны и весёлое настроение.