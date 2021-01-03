3 января в магазинах Башкирии действует «сухой закон»

3 января в Башкирии действует «сухой закон» — в магазинах республики полностью ограничена розничная продажа алкоголя.

Также ограничения будут действовать в дни новогодних каникул — 4, 5 и 6 января на всей территории региона алкоголь можно будет купить только с 10 до 14 часов.

Предусмотренные законом ограничения не коснутся розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания – приобрести спиртные напитки в кафе и ресторанах алкоголь в эти дни можно.