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3 января Воскресенье

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3 января в магазинах Башкирии действует «сухой закон»

ОБЩЕСТВО

3 января в Башкирии действует «сухой закон» — в магазинах республики полностью ограничена розничная продажа алкоголя.

Также ограничения будут действовать в дни новогодних каникул — 4, 5 и 6 января на всей территории региона алкоголь можно будет купить только с 10 до 14 часов.

Предусмотренные законом ограничения не коснутся розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания – приобрести спиртные напитки в кафе и ресторанах алкоголь в эти дни можно.

 

ИА «Башинформ»

Теги: сухой закон
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