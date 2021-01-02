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2 января Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе скончался ﻿известный историк, профессор Марат Янборисов

ОБЩЕСТВО

В Уфе 1 января на 70-м году жизни скончался известный историк, доктор исторических наук, профессор Марат Янборисов.

Как сообщили его коллеги, продолжительное время ученый боролся с тяжелой болезнью.

«Марат Хабибович мужественно боролся с обрушившейся на него тяжелой болезнью и вопреки ей до самых последних своих дней активно участвовал в жизни кафедры Отечественной истории, Института исторического, правового и социально-гуманитарного образования БГПУ им. М. Акмуллы, неизменно доброжелательно общался со своими друзьями, коллегами и учениками. Но болезнь победила…Светлая и добрая память о замечательном человеке и ученом Марате Янборисове навсегда сохраниться в сердцах его друзей, коллег, учеников», — выражают соболезнования коллеги.

Марат Янборисов — автор более ста научных работ, книг, монографий, учебников, учебно-методических пособий. Удостоен почетного звания «Отличник образования Республики Башкортостан», Почетный работник высшего профессионального образования РФ, награжден почетной грамотой Министерства образования и науки России.

Справка

Марат Хабибович Янборисов родился 29 июня 1951 года в городе Красноярске, в семье кадрового военного. В 1968 году он поступил на исторический факультет Башгосуниверситета. С 1975 года связал свою судьбу с Башкирским государственным педагогическим институтом. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1994 году докторскую диссертацию в МГПУ им. В.И.Ленина. В 1995 году избрался профессором. С 1996 года Марат Янборисов возглавлял кафедру истории и экономической теории.

С 2009 года по март 2020 года заведовал кафедрой Отечественной истории Института исторического и правового образования БГПУ им. М.Акмуллы.

 

ИА «Башинформ»

Теги: утраты
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