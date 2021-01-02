Фото: ИА «Башинформ» Врач COVID-роддома Уфы дала главный совет беременным, как не заразиться коронавирусом Фото: ИА «Башинформ»

Заведующая родильным отделением дёмской больницы для лечения COVID-19 Дина Абсалямова в беседе с корреспондентом информационного агентства «Башинформ» дала главный совет беременным женщинам, как в условиях пандемии сохранить свое здоровье и здоровье будущего ребенка, и не заразиться коронавирусом.

По ее словам, беременные женщины больше подвержены риску заражения ковидом, чем не беременные.

«Когда мы спрашиваем у поступающих к нам беременных, кто у них в семье болеет ковидом, с кем они контактировали, в большинстве случаев – в 90% — болели именно они. Тут два варианта: либо они больше подвержены риску заражения, либо пока вся семья сидела на самоизоляции, беременная женщина куда-то ходила. И как бы она это не отрицала, если вы зайдете в любой крупный в Уфе торговый центр, увидите там очень много беременных. Потому что желание «свить гнездо» на больших сроках беременности – непреодолимое. Тут нужно и затеять ремонт, и проследить, чтобы муж, родители, купили все, что нужно. Это все тянет беременных в гипермаркеты – и риск заражения становится больше для беременных, чем для их окружения, — сказала врач. – Поэтому, самое главное, просто вообще никуда не ходить, особенно на последних сроках. Беременную от заболевания спасет то, что она никуда не ходила, сидела дома, наблюдалась частично дистанционно в женской консультации. Сейчас есть такая возможность: созваниваться или списываться с доктором при необходимости».

Если все же беременная женщина собралась в магазин или в медучреждение – маска и перчатки должны стать ее неотъемлемым аксессуаром, плюс санитайзер в сумочке.

«Перчатки и маски не дают возможность трогать лицо. Важно избегать скученности людей, очередей. Больше находиться на открытых пространствах, на свежем воздухе. Следует исключить домашние посиделки с большим количеством родственников – свадьбы, юбилеи. Не стоит также лишний раз кого-то звать в гости, если есть сомнения в здоровье гостя. Зачем лишний раз создавать прецедент. Они сегодня к вам пришли здоровыми, а завтра позвонили и сказали: «Знаешь, у меня сегодня поднялась температура, я с коронавирусной пневмонией уехал в ковид-госпиталь». И что тут делать беременной, если накануне условно «из одной кружки пили чай», — отметила собеседница.

Если в семье заболел, например, муж, его желательно изолировать. Желательно, в это время пожить на расстоянии, до выздоровления родственника. Беременной в этот период нежелательно болеть даже ОРВИ.

«Важно в семье вовремя понять друг друга, понять состояние здоровья и найти какой-нибудь выход, — сказала врач. – Для профилактики также можно пить витамины, в том числе D и C, из продуктов рекомендую кумыс, если беременная хорошо его воспринимает. Но самое главное — самоизоляция».

Читайте подробное интервью «Башинформа» с акушером-гинекологом в материале «Врач COVID-роддома Уфы: Красная зона пропитана инфекцией, мать до выписки малыша не видит».