Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на три дня

В понедельник, 4 января, ﻿температура воздуха ночью прогнозируется -10...-15, при прояснениях -17...-22, днем -7...-12. Также пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.

В воскресенье, 3 января, ﻿температура воздуха ночью опустится до -10...-15, местами -17....-22, днем -7...-12, местами до -15. Местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.

﻿По данным Башгидрометцентра, в республике на начало новогодних каникул приходится небольшой снег и гололедица.

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