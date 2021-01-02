Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.87

EUR 90.79

2 января Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на три дня

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на три дня Фото: ИА «Башинформ»

﻿По данным Башгидрометцентра, в республике на начало новогодних каникул приходится небольшой снег и гололедица.

В субботу, 2 января, температура воздуха прогнозируется -6,...-11. Ветер юго-восточный умеренный. Местами пройдет небольшой снег.

В воскресенье, 3 января, ﻿температура воздуха ночью опустится до -10...-15, местами -17....-22, днем -7...-12, местами до -15. Местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.

В понедельник, 4 января, ﻿температура воздуха ночью прогнозируется -10...-15, при прояснениях -17...-22, днем -7...-12. Также пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.

 

ИА «Башинформ»

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Туймазах неизвестный напал с ножом на девушку
В Туймазах неизвестный напал с ножом на девушку. Инцидент случился сегодня возле магазина на улице Чехова, 8. С ножевым ранением постравдшую увезли в
Антиковидный ситуационный центр продолжает принимать звонки жителей Башкирии
В первый день Нового года антиковидный ситуационный центр продолжает принимать звонки жителей Башкирии. Напомним, колл-центр был создан 16 ноября для опе
В Башкирии в новогоднюю ночь родились 15 малышей
В первые часы нового года в родильных домах Башкортостана на свет появилось 15 малышей. С полуночи до шести часов утра родились 6 мальчиков и 9 девочек.
«Негативные последствия»: журналист из Уфы честно рассказал о самочувствии после вакцинаци
«Башинформ» продолжает публиковать серию материалов о самочувствии журналиста Рафаэля Хакимова, который 29 декабря 2020 года первым среди представителей
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть