Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на три дня
Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на три дня Фото: ИА «Башинформ»
По данным Башгидрометцентра, в республике на начало новогодних каникул приходится небольшой снег и гололедица.
В субботу, 2 января, температура воздуха прогнозируется -6,...-11. Ветер юго-восточный умеренный. Местами пройдет небольшой снег.
В воскресенье, 3 января, температура воздуха ночью опустится до -10...-15, местами -17....-22, днем -7...-12, местами до -15. Местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.
В понедельник, 4 января, температура воздуха ночью прогнозируется -10...-15, при прояснениях -17...-22, днем -7...-12. Также пройдет небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный.