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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Антиковидный ситуационный центр продолжает принимать звонки жителей Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Антиковидный ситуационный центр продолжает принимать звонки жителей Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

В первый день Нового года антиковидный ситуационный центр продолжает принимать звонки жителей Башкирии. Напомним, колл-центр был создан 16 ноября для оперативной консультации людей в помощь медицинским организациям. Он развернут в уфимском Конгресс-холле «Торатау».

Операторы приходят на помощь людям и в праздничные дни. Так, Светлане Равнейко звонок поступил ровно в 8:00 — помощь просила пожилая женщина.

﻿«Женщина плохо себя чувствовала, у неё слезились глаза, повышенная температура 38,5. Сказала, что долго звонила по номеру 1301, но не дозвонилась до поликлиники», — расказала оператор.
В колл-центре работают целой семьёй. Салават Шамсутдинов ранее трудился в красной зоне городской больницы Стерлитамака. Сейчас он — координатор экспертов, помогает операторам в решении сложных вопросов во время телефонных переговоров. Его супруга Алиса — врач клиническо-лабораторной диагностики БГМУ, здесь она — руководитель смены.

﻿«И в профессиональном плане друг с другом консультируемся, и плечо друг другу подставляем в каких-то моментах, поэтому нам, конечно, может даже и повезло, — говорит Алиса Шамсутдинова. — Мы работали 31-го декабря, работаем и 1-го января и и практически все новогодние праздники проведём в ситуационном центре. Для врачей это норма, мы больше переживали за наших операторов, которым непривычно работать в новогодние праздники».
По словам операторов, звонков от жителей с декабря стало намного меньше. Сейчас за помощью обращаются в основном пожилые люди. Бывает, что просят проконсультировать по социальным, коммунальным вопросам, а кто-то просто нуждается в психологической поддержке. Операторы стараются помочь каждому.

Ситуационный антиковидный центр будет работать в новогодние каникулы и после них, ежедневно с 8 утра и до 8 часов вечера. В центр по номеру 8 (347) 218-19-19 можно обратиться за консультацией и помощью по вопросам госпитализации, стационарного и амбулаторного лечения, лекарственного обеспечения, узнать результаты тестов на COVID, другим сопутствующим вопросам относительно коронавирусной инфекции.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ситуационный центр
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