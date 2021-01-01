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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В администрации Уфы сообщили, как будут доставлять пенсию на новогодних праздниках

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В администрации Уфы сообщили, как будут доставлять пенсию на новогодних праздниках Фото: ИА «Башинформ»

В администрации Уфы сообщили, как будут доставлять пенсию на новогодних праздниках.

В выходные дни января 2021 года доставка пенсий в республике организациями почтовой связи начнется с 3 января в установленном порядке. Даты выплаты всем получателям указаны в квитанциях к поручению декабрьской пенсии.

С 11 января 2021 года пенсии будут доставляться по обычному графику. Выплата пенсий через кредитные организации осуществляется без изменений, в сроки, установленные договорами, начиная с 12 января 2021 года.

По словам управляющего Отделением ПФР по Республике Башкортостан Фоата Хантимерова, в 2020 году все выплаты были обеспечены финансированием Пенсионного фонда в полном объеме: к 75-й годовщине Победы ветеранам Великой Отечественной войны направлено 1 млрд. 600 млн. рублей, на финансирование выплат по материнскому капиталу – 11 млрд. 100 млн., на единовременные выплаты детям до 16 лет в соответствии с Указом Президента РФ – 17 млрд. 300 млн. рублей. В целом на пенсионное обеспечение жителей республики в текущем году направлено 230 млрд. рублей.

 

ИА «Башинформ»

Теги: доставка пенсий
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