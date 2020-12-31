Фото: соцсети / Радий Хабиров Глава Башкирии поздравил победительницу 9 сезона шоу «Голос» на Первом канале Фото: соцсети / Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил победительницу 9 сезона шоу «Голос» на Первом канале. Единственная девушка-финалист проекта «Голос» девятого сезона — 17-летняя Яна Габбасова из Башкирии —получила звание лучшего голоса страны уходящего 2020-го года. Представительница команды Полины Гагариной в заключительном этапе финального голосования набрала 51,1% голосов, опередив Олега Аккуратова (48,9%).

«Мы рады всем успехам наших земляков. С удовольствием при первой же возможности лично поздравлю и нашу новую звёздочку Яну, которая училась в нефтекамской школе только на 4 и 5, с юных лет была любимицей жителей на всех городских праздниках, а вот теперь сделала нам и себе новогодний подарок – прославилась на всю страну», – написал Радий Хабиров у себя в социальных сетях.

Он отметил, что Башкирия в очередной раз подтвердила свой неофициальный статус самого музыкального региона страны. «Совсем недавно мы поздравляли финалистку «Голоса» Рушану Валиеву, высших успехов в музыке добились наши Земфира и Юрий Шевчук, братья Абдразаковы, а в последние годы ещё и разная хулиганистая молодежь», — написал он.