В конкурсе на должность главы администрации Уфы примут участие 5 кандидатов

К участию в конкурсе на замещение должности главы администрации города Уфы уполномоченная комиссия допустила 5 кандидатов.

1. Гафаров Артур Разилевич;

2. Греков Сергей Николаевич;

3. Слепнёв Алексей Евгеньевич;

4.Тимиров Марат Альтафович;

5. Хафизов Рустам Фларидович.

Основными причинами недопуска к конкурсу стали несоответствие требованиям к лицу, назначаемому на указанную должность по контракту, а также предоставление неполного пакета установленных документов.

Конкурс на замещение должности главы администрации Уфы состоится 15 января 2021 года. Решение об утверждении одного из пяти кандидатов примут депутаты городского Совета.