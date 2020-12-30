Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.65 ↓

EUR 90.20 ↓

30 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В конкурсе на должность главы администрации Уфы примут участие 5 кандидатов

ПОЛИТИКА

К участию в конкурсе на замещение должности главы администрации города Уфы уполномоченная комиссия допустила 5 кандидатов.

1. Гафаров Артур Разилевич;

2. Греков Сергей Николаевич;

3. Слепнёв Алексей Евгеньевич;

4.Тимиров Марат Альтафович;

5. Хафизов Рустам Фларидович.

Основными причинами недопуска к конкурсу стали несоответствие требованиям к лицу, назначаемому на указанную должность по контракту, а также предоставление неполного пакета установленных документов.

Конкурс на замещение должности главы администрации Уфы состоится 15 января 2021 года. Решение об утверждении одного из пяти кандидатов примут депутаты городского Совета.

 

Сергей Николаев

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе тяжело заболевшая коронавирусом девушка родила мертвого ребенка
Тяжело заболевшая коронавирусом молодая жительница Башкирии на последних сроках беременности поступила в ковид-роддом Уфы, где лечилась более пяти недель
Счастливчик из Уфы выиграл более 2,6 миллиона рублей
Счастливчик из Уфы выиграл более 2,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба гослотерии «Столото». Уфимец купил билет на сайте и выиграл 2 598 816 рубле
Уфимский цех молочной кухни в 2021 году увеличит производительность до 4 тонн в сутки
Производственный цех «Молочная кухня», расположенный в Уфе по улице 50 лет СССР, после капитального ремонта увеличит в первом квартале 2021 года приемку
В Уфе издана энциклопедия «Фольклор народов Башкортостана»
В рамках мероприятий по подготовке к Всемирной Фольклориаде-2021 издательство «Башкирская энциклопедия» подготовило тематическую энциклопедию «Фольклор н
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть