В конкурсе на должность главы администрации Уфы примут участие 5 кандидатов
К участию в конкурсе на замещение должности главы администрации города Уфы уполномоченная комиссия допустила 5 кандидатов.
1. Гафаров Артур Разилевич;
2. Греков Сергей Николаевич;
3. Слепнёв Алексей Евгеньевич;
4.Тимиров Марат Альтафович;
5. Хафизов Рустам Фларидович.
Основными причинами недопуска к конкурсу стали несоответствие требованиям к лицу, назначаемому на указанную должность по контракту, а также предоставление неполного пакета установленных документов.
Конкурс на замещение должности главы администрации Уфы состоится 15 января 2021 года. Решение об утверждении одного из пяти кандидатов примут депутаты городского Совета.