Евгений Мельников: «Глава республики прислушивается к мнению народа»

Глава республики Радий Хабиров прислушивается к мнению народа, так прокомментировал прошедшую накануне пресс-конференцию Главы региона заместитель председателя Комиссии по защите прав и свобод граждан, развитию институтов гражданского общества, общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РБ Евгений Мельников.

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