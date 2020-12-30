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30 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Евгений Мельников: «Глава республики прислушивается к мнению народа»

ПОЛИТИКА

Глава республики Радий Хабиров прислушивается к мнению народа, так прокомментировал прошедшую накануне пресс-конференцию Главы региона заместитель председателя Комиссии по защите прав и свобод граждан, развитию институтов гражданского общества, общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РБ Евгений Мельников.

«Открытость и честность Главы Республики Башкортостан очень радует, прямо отвечать на вопросы о своей работе в должности Главы о своих достижениях и о своих ошибках может далеко не каждый руководитель и политический деятель, при этом не скрывать эмоции и делиться семейными ценностями и личной жизнью. Все это вызывает доверие и уважение к Главе республики. Надеюсь, такая тенденция послужит хорошим примером для чиновников, и мы увидим открытую и честную республиканскую власть. Радует момент, что Глава прислушивается к народу, который озвучивает своё мнение, явным примером служит ситуация с шиханом Куштау. Также не может остаться без внимания замечание Радия Фаритовича в адрес глав муниципалитетов, которые разграничивают ответственность за происходящее в их районе, а должны более глубоко погружаться в муниципальные проблемы», — отметил Евгений Мельников.
Напомним, первая в прямом эфире пресс-конференция Радия Хабирова прошла 29 декабря и длилась более двух часов. Подробнее об этом читайте здесь.

 

ИА «Башинформ»

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