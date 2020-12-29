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30 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров рассказал о своих планах на 2024 год

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Радий Хабиров рассказал о своих планах на 2024 год Фото: Валерий Шахов

Я когда приехал в республику два года назад, я пришел не совсем на работу, я это называю служением народу Башкортостана, сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос о планах на 2024 год, когда должны пройти очередные выборы главы республики.

«У меня еще очень много времени и во время этого срока действий моих полномочий, я только начал работать. И мои планы на 2024 год будут исходить от того, насколько полезной, эффективной была моя работа. Ну и здоровье, конечно должно позволить, все таки я не такой уж молодой человек. Но пока я об этом не думаю. Еще три с лишним года надо пройти, здесь не споткнуться и дать результат. Все это очень непросто и каждый раз новые вызовы», — сказал Радий Хабиров.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Радий Хабиров
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