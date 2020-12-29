Я когда приехал в республику два года назад, я пришел не совсем на работу, я это называю служением народу Башкортостана, сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос о планах на 2024 год, когда должны пройти очередные выборы главы республики.

Радий Хабиров рассказал о своих планах на 2024 год Фото: Валерий Шахов

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