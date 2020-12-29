Фото: Валерий Шахов Работники СМИ нуждаются в повышении зарплаты - Радий Хабиров Фото: Валерий Шахов

Безусловно, работники СМИ нуждаются в помощи, у многих категорий зарплата очень маленькая, отметил Глава республики Радий Хабиров на пресс-конференции. Отвечая на вопрос корреспондента телекомпании «Нефтекамск 24» Зульфии Амировой о дополнительных выплатах журналистам, которым зачастую приходится работать в «красной зоне» ковид-госпиталей, Хабиров подчеркнул, что работа журналиста изначально предполагает определенные риски.

Однако саму проблему низких журналистских зарплат надо решать, уверен Глава республики.

«Вы правильно подняли вопрос, что базово зарплата журналистов очень низкая — абсолютно с этим согласен. Больше всего меня пугала история, что скоро мы потеряем журналистов муниципальных, малых печатных СМИ — там совсем крошечная зарплата, — отметил Радий Хабиров. — Век печатной газеты уходит, по сути, все уходит в интернет, тем не менее мы считаем, что мы какое-то время должны сохранять газеты, потому что есть пожилые люди. Мы уже подступались к тому, чтобы поэтапно начать повышать зарплату. Думаю, с учетом сложной экономической ситуации в 2021 году мы не сможем это сделать, но в 2022 год мы начнем с этого».