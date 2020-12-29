Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.71 ↑

EUR 90.12 ↓

29 декабря Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Работники СМИ нуждаются в повышении зарплаты - Радий Хабиров

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Работники СМИ нуждаются в повышении зарплаты - Радий Хабиров Фото: Валерий Шахов

Безусловно, работники СМИ нуждаются в помощи, у многих категорий зарплата очень маленькая, отметил Глава республики Радий Хабиров на пресс-конференции. Отвечая на вопрос корреспондента телекомпании «Нефтекамск 24» Зульфии Амировой о дополнительных выплатах журналистам, которым зачастую приходится работать в «красной зоне» ковид-госпиталей, Хабиров подчеркнул, что работа журналиста изначально предполагает определенные риски.

Однако саму проблему низких журналистских зарплат надо решать, уверен Глава республики.

«Вы правильно подняли вопрос, что базово зарплата журналистов очень низкая — абсолютно с этим согласен. Больше всего меня пугала история, что скоро мы потеряем журналистов муниципальных, малых печатных СМИ — там совсем крошечная зарплата, — отметил Радий Хабиров. — Век печатной газеты уходит, по сути, все уходит в интернет, тем не менее мы считаем, что мы какое-то время должны сохранять газеты, потому что есть пожилые люди. Мы уже подступались к тому, чтобы поэтапно начать повышать зарплату. Думаю, с учетом сложной экономической ситуации в 2021 году мы не сможем это сделать, но в 2022 год мы начнем с этого».

 

ИА «Башинформ»

Теги: зарплаты
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии отца-убийцу двоих маленьких детей похоронят отдельно от них
В Башкирии убийцу собственных детей похоронят отдельно от них. Напомним, в Давлекановском районе 37-летний мужчина расправился с годовалой дочкой и шести
Я детей забираю с собой: обнародована прощальная аудиозапись уфимца, убившего своих детей
В Башкирии 37-летний мужчина убил двоих своих малолетних детей, годовалую дочь и шестилетнего сына, и покончил с собой. Дело находится на контроле регион
В Уфе тяжело заболевшая коронавирусом девушка родила мертвого ребенка
Тяжело заболевшая коронавирусом молодая жительница Башкирии на последних сроках беременности поступила в ковид-роддом Уфы, где лечилась более пяти недель
Новое здание Верховного суда Башкирии будет открыто весной 2021 года
Сегодня, 28 декабря, глава Башкортостана Радий Хабиров в ходе рабочей поездки по Уфе осмотрел новое здание Верховного суда республики, которое готовится
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть