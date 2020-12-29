РКБ, Куштау, БСК: тяжелые воспоминания 2020 года

Как вы относитесь к событиям с РКБ, Куштау, БСК, спросили на брифинге Главу Башкирии. Тяжелые воспоминания, сказал Радий Хабиров: «Не знали, как бороться с новой болезнью, что делать. Переживал тогда — мы хотя бы во внешнем мире, а там заперты более тысячи человек — пациентов, врачей. Сделали определенные выводы. Куштау: конфликт с горой нес потенциал раскола общества. А моя задача — сохранять единство. Рабочая ситуация была решена. БСК — тоже довольно эффективно решается вопрос. Многие общественные деятели владели информацией о несправедливой приватизации компании, и вот и эта проблема на стадии завершения».

О размере компенсации республике глава говорить не стал. «Не будем забегать вперед, суды продолжаются. Могу только сказать, что я не сидел сложа руки», — сказал он.