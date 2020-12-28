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28 декабря Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Причиной вывода Рауфы Рахимовой из СПЧ стало неоднократное нарушение этики

ПОЛИТИКА
Фото: соцсети

Причиной вывода Рауфы Рахимовой из СПЧ стало неоднократное нарушение этики Фото: соцсети

Неоднократное нарушение этики члена Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека стали причиной вывода из состава Совета президента некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Изгелек» Рауфы Рахимовой. Так решение прокомментировала ИА «Башинформ» пресс-секретарь Главы Башкирии Диана Ихсанова.

Указом Главы Башкирии Радия Хабирова уточнён состав Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества. Так, из состава Совета выведена президент некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Излегек» Рауфа Рахимова.

Рахимова входила в комиссии по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, содействию ОНК.

Совет при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества является консультативным органом при главе республики.

 

ИА «Башинформ»

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