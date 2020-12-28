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28 декабря Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Наносить республике подлые удары в спину под прикрытием СПЧ не получится: мнение

ПОЛИТИКА

Решение Главы Башкирии Радия Хабирова о выводе из состава Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества не связано со свободой слова или с критикой в его адрес. Об этом заявила начальник Управления Главы РБ по общественно-политическому развитию Гуллярия Ялчикаева.

«Указ был подписан и опубликован раньше, чем появилось заявление Рауфы Рахимовой, поэтому ее заявление можно расценивать исключительно как попытку выдать это решение за собственное, — сказала Ялчикаева. — Безусловно, это решение Главы республики не связано со свободой слова или с критикой в его адрес. К которой он как раз относится спокойно. Однако он никогда не согласится с тем, что в центре Уфы у нас системно работает штаб, целью которого является торпедировать республику, делать жизнь её людей ещё тяжелее в это и так непростое время. Действует по принципу «чем хуже — тем лучше» и наносит республике подлые удары в спину. Последней каплей стало, когда эти люди вынудили депутата Госсобрания попытаться разрушить планы правительства республики по поддержке наших производителей. Депутату Чувилину предложили написать запросы в силовые структуры именно люди Рахимовой. Хотите заниматься подобной деятельностью — пожалуйста. Но не в составе и не под прикрытием СПЧ. И этой деятельности обязательно будет дана правовая оценка».
По словам Ялчикаевой, Глава РБ предложил войти в свою команду всем без исключения неравнодушным людям.
«С очень разными мнениями, что нормально. Но в его команде нет места для тех, кто занимается политическими интригами и сведением счетов», — сказала она.
Указом Главы Башкирии Радия Хабирова уточнён состав Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества.

Так, из состава Совета выведена президент некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Излегек» Рауфа Рахимова.

Рахимова входила в комиссии по гражданским свободам и гражданской активности, избирательным правам, свободе информации и правам журналистов, правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, содействию ОНК.

Совет при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества является консультативным органом при главе республики.

 

ИА «Башинформ»

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