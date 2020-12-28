В составе СПЧ при Главе Башкирии произошли изменения

Указом Главы Башкирии Радия Хабирова уточнён состав Совета при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества. В частности, из состава Совета выведена президент некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Излегек» Рауфа Рахимова.

Рахимова входила в комиссии: по гражданским свободам и гражданской активности; избирательным правам, свободе информации и правам журналистов; правопорядку и гражданскому контролю за правоохранительными органами, содействию ОНК.

Совет при Главе Республики Башкортостан по правам человека и развитию институтов гражданского общества является консультативным органом при главе республики.