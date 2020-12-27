Радий Хабиров на «Территории женского счастья» рассказал об обязанностях по дому и мечте

Фото: Олег Яровиков



Фото: Олег Яровиков

«Воскресенье – это для меня семейный день, и я не позволяю себе и своим коллегам работать в этот день, если, конечно, нет каких–либо чрезвычайных происшествий или особенных ситуаций по работе» -, об этом сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров во время прямого эфира открытой академии «Территории женского счастья», который сегодня проходил на телеканале БСТ.

Руководитель республики посетил площадку проекта вместе с супругой Каринэ Хабировой, которая является автором, идейным вдохновителем и куратором «Территории женского счастья»

«Мужчинам я рекомендую, чтобы они этот день проводили вместе с семьей, сегодня у нас тоже семейный поход. По выходным я люблю готовить и делаю это с большим удовольствием. Хотя это и нескромно звучит, готовлю я очень хорошо. Для меня это своего рода отдушина, и я делаю что–то хорошее своим близким, родным и друзьям. При этом я люблю готовить много. Когда готовишь, ты убираешь из головы все ненужные мысли, которыми поглощен, это своего рода медитация, можно сказать. Я правда, очень люблю готовить и в другой жизни я, наверное, был бы поваром. У меня есть маленькая мечта – на старости я хочу найти себе занятие, связанное с готовкой. Это очень хорошее дело», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопросы ведущих проекта.

«Хотя мне Каринэ запрещает это делать, говоря, что это не мужское дело. Нет ничего зазорного в том, что мужчины помогают своим женам. Не очень справедливо, когда после рабочего дня муж сидит на диване, а жена, уставшая после работы, бегает, готовит, убирается. Должен быть справедливый подход. Если есть любовь в семье, это все решается естественным образом», — отметил Радий Хабиров.

Глава Башкортостана отметил, что он не чурается и других обязанностей по дому, например, может помыть и посуду, правда, делает это редко.Напомним, «Территория женского счастья» – это благотворительный проект, призванный создать сообщество для творческой и социальной реализации женщин республики. Женщины через проект могут заявить о себе, своих способностях, найти единомышленниц, новые способы заработка, изменить жизнь своей семьи к лучшему.

С введением ограничений на проведение массовых мероприятий открытая академия «Территория женского счастья» поменяла формат проведения: сегодня проект прошел в виде трехчасового телемарафона в прямом эфире БСТ.