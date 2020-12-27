Глава Башкирии поздравил спасателей с их профессиональным праздником
Глава Башкирии поздравил спасателей с их профессиональным праздником Фото: Ксения Калинина
Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил спасателей с их профессиональным праздником. Напомним, День спасателя отмечается сегодня, 27 декабря. В России спасатели работают в службах спасения, единых дежурно-диспетчерских службах, спасательных воинских формированиях, разных видах пожарной охраны, нештатных, общественных спасательных организациях и МЧС. В Башкирии в этом году профессиональный праздник спасателей совпал с 30-летием МЧС России и 5-летием Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям.
«Вы по праву заслужили уважение в обществе, добросовестно и эффективно решая ответственные задачи, — говорится в поздравлении руководителя Башкортостана. — Вы первыми приходите на помощь в случае возникновения чрезвычайных происшествий, укрощаете природную стихию, боретесь за жизни людей. Действуете грамотно, слаженно, оперативно. Так было и в ходе спасательных операций в Сибае, на «Полиэфе», других объектах. Неоценим ваш вклад в защиту жителей республики от распространения новой коронавирусной инфекции. Спасибо вам за вашу непростую, очень важную службу. Профессионалы своего дела – спасатели, пожарные, горноспасатели, водолазы, кинологи, психологи – вы решаете сложнейшие задачи в самых непредсказуемых экстремальных ситуациях, проводите уникальные аварийно-спасательные работы, проявляете личное мужество, нередко рискуя собственной жизнью ради других. Со своей стороны республика продолжит оказывать вам всю необходимую поддержку, укреплять систему социальных гарантий сотрудников экстренных служб, создавать вам достойные условия службы. Примите тёплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, стойкости, счастья и благополучия! Всего самого доброго вашим родным и близким, пусть они всегда поддерживают вас своим вниманием и заботой!»