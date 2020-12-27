В Башкирии пропала 73-летняя пенсионерка
В Башкирии пропала 73-летняя пенсионерка Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"
В Уфимском районе пропала пожилая женщина 1947 года рождения. Амина Фролова (Касимова) вышла из дома 25 декабря в неизвестном направлении. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали ориентировку о поиске.
Сообщается, что Амина Фролова пропадает не в первый раз. Волонтеры уже неоднократно объявляли сборы на поиск женщины.
Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-зеленые.
В день пропажи была одета в розовую пижаму.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону 8-800-700-54-54, 02 или 8-905-006-99-60.