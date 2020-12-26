В Нуримановском районе открылся новый модульный ФАП
Сдан в эксплуатацию новый модульный ФАП в деревне Большетенькашево Нуримановского района, сообщили в Минздраве Башкирии. Фельдшерский пункт оснащен необходимой аппаратурой, в том числе ЭКГ-аппаратом, дефибриллятором, стерилизатором, пульсоксиметром, холодильниками для хранения вакцин и препаратов, весами, ростомером, кислородным баллоном. Здесь будут обслуживаться 327 жителей сел Большетенькашево и Малотенькашево.
ФАП построен на средства республиканского бюджета, в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».