В Нуримановском районе открылся новый модульный ФАП

Сдан в эксплуатацию новый модульный ФАП в деревне Большетенькашево Нуримановского района, сообщили в Минздраве Башкирии. Фельдшерский пункт оснащен необходимой аппаратурой, в том числе ЭКГ-аппаратом, дефибриллятором, стерилизатором, пульсоксиметром, холодильниками для хранения вакцин и препаратов, весами, ростомером, кислородным баллоном. Здесь будут обслуживаться 327 жителей сел Большетенькашево и Малотенькашево.

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