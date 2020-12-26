Председатель Союза художников: «Выбрать достойный проект памятника Шаймуратову непросто»

В Уфе прошёл общественный показ макетов памятника национальному герою Башкортостана, командиру 112-й Башкирской (16-й Гвардейской) кавалерийской дивизии, Герою Российской Федерации генерал-майору Минигали Шаймуратову.

На конкурс проектов будущего монумента Герою России поступили 19 эскизов и трёхмерных моделей. Работа победителя конкурса станет смысловым центром реконструированной Советской площади в Уфе.Председатель Союза художников республики, заслуженный художник Башкортостана Хатип Фазылов прокомментировал это событие.

«Непростые задачи поставлены перед скульпторами и архитекторами. Решение задачи требует и портретного сходства, и передачи эмоционального состояния героя, и патриотического духа того времени — времени очень сложного и драматического для нашей Родины. Скульптурная композиция на такой площади, где соседствуют исторические и административные здания, требует непростого решения, и поэтому выбрать достойную композицию будет непросто».

Организовать открытый показ макетов поручил Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Решающее слово в выборе победителя останется за конкурсной комиссией.