В Башкирии открыта еще одна ледовая переправа

Фото: пресс-служба МЧС по РБ





Фото: пресс-служба МЧС по РБ

В Башкирии 25 декабря открыли четвертую ледовую переправу — в селе Николо-Березовке Краснокамского района на реке Кама.

По данным пресс-службы МЧС Башкирии, толщина льда составляет 36 сантиметров, грузоподъемность 3 тонны. Ледовая переправа состоит из одной полосы шириной 40 метров. Длина переправы 950 метров.

Ответственный за ее эксплуатацию – предприятие АО «Белкамнефть имени Волкова».

Как сообщало агентство «Башинформ», первой в этом году в начале декабря открыли ледовую переправу в Караидельском районе на реке Уфа в селе Караидель, второй — неделю назад в деревне Староянзигитово Краснокамского района через реку Белую, третьей - 18 декабря в Бирске на реке Белой.