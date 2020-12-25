Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии Константин Толкачев прокомментировал слухи о своей отставке с поста спикера парламента Фото: пресс-служба Госсобрания Башкирии

Председатель Госсобрания Башкортостана Константин Толкачев сегодня на итоговой, ежегодной пресс–конференции прокомментировал появившуюся в анонимных телеграм каналах информацию о его грядущей отставке с поста спикера парламента.

«Я не знаю, откуда появились такие слухи. Я о себе много нового узнаю, я перестал уже реагировать на эти домыслы. Реальной почвы под этими слухами никакой нет. Не хочу комментировать слухи, которые сочиняют те, кто по какой-либо причине хочет привлечь внимание к себе», — заявил Константин Толкачев.

«В сети интернет появляется много разных домыслов, вбрасывается слухов и люди, их размещающие, не несут никакой ответственности за это. Есть люди, которые верят в это, у них возникают сомнения в правильности поступка или действия властей. Руководство страны и республики открыты для обсуждения всевозможных вопросов. Доступно и открыто для любых форм коммуникаций и Госсобрание республики. Через интернет я и о себе много нового узнаю. Видимо, настало время для принятия этого федерального закона, который вносит ответственность за размещение клеветы в сети интернет. Я думаю, что закон прежде всего будет иметь профилактическое значение, дисциплинировать людей в сетевом общении. Интернет создан для распространения достоверной информации, а не для клеветы, оскорблений, порнографии и другой деструктивной информации», — отметил Константин Толкачев, отвечая на вопрос агентства «Башинформ».

«Никому, кроме нас, не нужна сильная Россия, с ее нравственностью, уважением к исконным традициям. Это не значит, что власть боится критики, но она должна быть конструктивной. Нужно свое время тратить на созидание, на свою семью, на свое совершенствование, а не на чтение слухов, домыслов и сплетен», — сказал председатель Госсобрания.

Он также прокомментировал принятый на этой неделе Госдумой федеральный закон, который вносит уголовную ответственность за распространение клеветы в сети интернет.По мнению спикера парламента, этот закон охладит и людей, которые активно размещают информацию против нашей страны, которая вбрасывается из–за рубежа.