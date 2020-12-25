Уфимцы еженедельно сдают на переработку 2,5 тонны ненужной одежды и текстиля

Уфимцы каждую неделю приносят 2,5 тонны текстиля и одежды в специальные контейнеры, установленные фондом «Твердая почва».

Об этом сообщила руководитель фонда Татьяна Хлесткина на своей странице в соцсетях.

«У нас склады просто завалены вещами. Проект «Подари вторую жизнь вещам» не просто набирает обороты, он нас с ног сшиб. За последние два месяца мы собрали и рассортировали более 15 тонн старой ненужной одежды и распределили среди нуждающихся около четырех тонн вещей», — пишет Татьяна.

Теперь возникла острая необходимость в переработке текстиля — на складе скопилось 11 тонн. Переработчиков текстиля нет.

«Есть автосервисы, которые ненадолго продлевают жизнь вещам и в промасленном виде отправляют их на свалку. А это еще опаснее чем, если бы они лежали там в чистом виде. Мы хотим решать эту проблему системно, ищем инвесторов, которые бы помогли нам с созданием цеха переработки текстиля в Уфе. Также мы призываем внимательно приглядеться к соседям, возможно им нужна вещевая помощь, подскажите им, куда можно прийти и ее получить (Уфа, ул. К.Хакимова,7). И если вы покупаете еще одну новую вещь — думайте, что с ней будет дальше. Можно же пойти в сэконд и подобрать там вещь ничем не хуже. Это называется экологической ответственностью», — написала Татьяна Хлесткина.

Требования к вещам указаны на сайте фонда.