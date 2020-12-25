Партнеры акции #Мывместе передали врачам четырех больниц Уфы 4 тысячи эскимо

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ





Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

В рамках всероссийской акции взаимопомощи #Мывместе врачи четырех уфимских больниц, лечащие пациентов с коронавирусом, получили четыре тысячи эскимо от компании «Чистая Линия». Машины компании доставили мороженое с фабрики из подмосковного города Долгопрудный.

С начала пандемии компания-партнер акции #МыВместе разместила холодильники с безлимитным количеством мороженого для медицинских работников в больницах Москвы и Московской области. Под Новый год «Чистая линия» решила расширить поставку и порадовать сотрудников медучреждений в других городах России. В Новый год должны случаться чудеса, считает вице-президент компании Армен Бениаминов.

Помимо Уфы лакомство получат медицинские работники Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска, Воронежа, Орла, Самары, Волгограда, Краснодара, Красноярска, Ростова-на-Дону, Челябинска, Екатеринбурга, Омска и Перми. Всего компания «Чистая линия» отправила врачам 100 тысяч эскимо.

«Как тут не вспомнить замечательную песенку крокодила Гены про волшебника, который «прилетит в голубом вертолете и оставит в подарок пятьсот эскимо». Главный ее посыл – оставаться в хорошем настроении, несмотря ни на что. Для наших врачей, которые работают в ковид-госпиталях, это сегодня особенно важно. По данным опроса Республиканского профсоюза работников здравоохранения, 48% опрошенных медиков оценили свое эмоциональное состояние ниже удовлетворительного, у 16% респондентов «практически нет сил». Медикам сейчас очень нужна поддержка. Надеемся, что эскимо от партнеров акции #Мывместе поднимет им настроение в это волшебное время накануне Нового года», — отметил член регионального штаба ОНФ в Башкортостане Азат Гиззатуллин.

Акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Колл-центр работает в режиме 24/7. Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11. Участники акции — ОНФ, Фонд Росконгресс, Ассоциация волонтерских центров, Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики», «Волонтеры Конституции»», ПАО «Ростелеком», предприниматели, НКО и обычные граждане. Через горячую линию или на сайте мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь или стать волонтером.