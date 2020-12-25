Фото: ИА «Башинформ» Остается крайне высокой угроза заноса на территорию Башкирии африканской чумы свиней Фото: ИА «Башинформ»

Остается крайне высокой угроза заноса на территорию Башкирии африканской чумы свиней, сообщает Управление Россельхознадзора по республике.

С начала 2020 года в 33 регионах России зарегистрировано 265 неблагополучных пунктов по африканской чуме свиней (в популяции домашних свиней – 159, в популяции диких кабанов — 106). В настоящее время все чаще поступает информация об обнаружении генома вируса АЧС в сырье, готовой мясной продукции, которая уже реализована во многих регионах страны.

На сегодняшний день в Республике Башкортостан зарегистрировано 470 200 голов свиней и 5512 голов дикого кабана, которые подвержены заражению. При проведении карантинных мероприятий по ликвидации болезни происходит уничтожение всего свинопоголовья в радиусе до 20 км от очага заболевания.

Пока на территории региона только 13 свиноводческих предприятия прошли обследование на предмет биологической безопасности. Им присвоены статусы среднего и высокого уровней защиты, тогда как личные подсобные хозяйства имеют низкий уровень биологической защищенности и в первую очередь подвержены проникновению вируса.

Учитывая эпизоотическую обстановку по африканской чуме свиней, Управление Россельхознадзора по Башкортостану настоятельно рекомендует хозяйствующим субъектам, которым присвоены статусы среднего и высокого уровня защиты, провести внутренний аудит предприятий и, в случае выявления нарушений, организовать корректирующие мероприятия. Особое внимание стоит обратить на профилактическую работу с обслуживающим персоналом предприятия, на пропускной режим, а также на хозяйственные связи с поставщиками кормов и животных.

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться по телефонам «горячей линии» на официальных сайтах Управления Россельхознадзора по РБ и Управления ветеринарии РБ или непосредственно к специалистам указанных организаций.