«Янган-Тау» вошел в число лучших и самых эффективных санаториев страны

Альфред Акбашев Фото: Дим Тулунгужин



Подведены итоги рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц», своего рода «Оскара» для санаторно-курортных учреждений страны.

Эксперты оценивали более 1700 учреждений санкура со всей страны. Из-за ситуации с коронавирусом, мероприятие в этом году прошло онлайн.

Санаторий «Янган-Тау» единственный в республике взял сразу несколько «статуэток»:

Первое место в номинации «ТОП-10 здравниц по эффективности бизнеса».

Второе место в рейтинге «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности» в номинации «Лучший ресторан».

Второе место в рейтинге инвестпривлекательности «ТОП-100 российских здравниц».

Четвертые места в номинациях «ТОП-10 санаториев по масштабу бизнеса» и рейтинге «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности» в номинации «Лучшее медицинское отделение».

- Конечно, мы хотим больше первых мест в таком престижном рейтинге, но и этот результат можно назвать впечатляющим. Это, безусловно, заслуга всего нашего коллектива, привыкшего работать по высочайшим стандартам качества, удовлетворяя все потребности наших отдыхающих, — говорит директор санатория Альфред Акбашев .

Рейтинг выходит в пятый раз, с 2020 года информационную поддержку проекту оказывает Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Рейтинг строился на данных за 2019 год, аналитика к нему представлена динамикой показателей инвестиционной привлекательности ТОП-100 здравниц за пять лет.

Для оценки инвестиционной привлекательности санаторно-курортных организаций использовались отраслевые и финансовые показатели их деятельности по методологии расчета, верифицированной крупнейшим российским рейтинговым агентством RAEX.