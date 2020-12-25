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«Янган-Тау» вошел в число лучших и самых эффективных санаториев страны

ОБЩЕСТВО
Альфред Акбашев Фото: Дим Тулунгужин

Подведены итоги рейтинга инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц», своего рода «Оскара» для санаторно-курортных учреждений страны.

Эксперты оценивали более 1700 учреждений санкура со всей страны. Из-за ситуации с коронавирусом, мероприятие в этом году прошло онлайн.

Санаторий «Янган-Тау» единственный в республике взял сразу несколько «статуэток»:

  • Первое место в номинации «ТОП-10 здравниц по эффективности бизнеса».
  • Второе место в рейтинге «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности» в номинации «Лучший ресторан».
  • Второе место в рейтинге инвестпривлекательности «ТОП-100 российских здравниц».
  • Четвертые места в номинациях «ТОП-10 санаториев по масштабу бизнеса» и рейтинге «ТОП-5 здравниц по клиентоориентированности» в номинации «Лучшее медицинское отделение».

- Конечно, мы хотим больше первых мест в таком престижном рейтинге, но и этот результат можно назвать впечатляющим. Это, безусловно, заслуга всего нашего коллектива, привыкшего работать по высочайшим стандартам качества, удовлетворяя все потребности наших отдыхающих, — говорит директор санатория Альфред Акбашев.

Рейтинг выходит в пятый раз, с 2020 года информационную поддержку проекту оказывает Федеральное агентство по туризму (Ростуризм). Рейтинг строился на данных за 2019 год, аналитика к нему представлена динамикой показателей инвестиционной привлекательности ТОП-100 здравниц за пять лет.

Для оценки инвестиционной привлекательности санаторно-курортных организаций использовались отраслевые и финансовые показатели их деятельности по методологии расчета, верифицированной крупнейшим российским рейтинговым агентством RAEX.

 

Ирина Зимина

Теги: Янган-Тау, рейтинг, санаторий
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