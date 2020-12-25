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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Волонтеры «Башнефти» поздравили своих ветеранов

ОБЩЕСТВО

Волонтеры ПАО АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») в преддверии Нового года поздравили 135 ветеранов компании.

Ветеранам вручили подарочные наборы с продуктовой корзиной и пледом, и поздравительную открытку от Генерального директора ПАО АНК «Башнефть». Мероприятие прошло в рамках ежегодной предновогодней акции «Ветеранам – тепло наших сердец».

Как пояснили в компании, традиционно акция носит формат бесед о моментах боевых действий, истории предприятия и о происходящих событиях. В связи с эпидемиологической обстановкой волонтёры передали продуктовые наборы и подарок без посещения бесконтактным способом.

В числе ветеранов, которых в Уфе поздравили башкирские нефтяники, — Людмила Кокуркина. Людмила Федоровна родилась в 1935 году в Ленинграде и застала блокаду. В течение 30 лет она работала секретарем в отделе капитального строительства на предприятии «Уфаоргсинтез». Ветеран дневала и ночевала на работе: в те годы строилось производство фенола, рассказывает её коллега Рита Файзуллина.

– Людмила Фёдоровна – невероятно ответственный, честный и очень скромный человек. Спасибо, что «Башнефть» помнит нас, сколько сил и души мы вложили в строительство отрасли. Мы от всей души благодарим родной завод за внимание к своим пенсионерам. В прошлом году был прекрасный вечер ко дню пожилого человека. Минутка внимания и тепла дарит столько радости, что разговоры об этом длятся весь год, – говорит Рита Файзуллина.

- От всей души желаю родному предприятию стабильно развиваться на благо нашей Родины! Здоровья, исполнения заветных желаний! Пусть наступающий год будет добрым и позитивным!

Как рассказывает Екатерина Назаренко, куратор корпоративного волонтерского движения «Башнефти» «Добрые сердца», к Людмиле Фёдоровне волонтеры приезжают каждый год.

– Такие мероприятия всегда очень трогательные. Мы испытываем огромное чувство благодарности и уважения к нашим ветеранам, и рады, что можем поддержать их и подарить немного тепла и доброты, – говорит Екатерина.

Также волонтеры поздравили с наступающим Новым годом Евгения Шерстобитова. Он трудился на заводе, тогда еще – «Синтезспирте», с 1961 года. Более 40 лет Евгений Павлович работал старшим машинистом в компрессорном отделении.

– Я пришел на завод после армии, мне было 22 года. Мы обслуживали компрессорные установки: закачивали газ 0,25 атмосфер и компрессором поднимали давление до 42 атмосфер, – вспоминает Евгений Шерстобитов. Очень благодарен родной компании за помощь и внимание. Спасибо, что не забываете ветеранов!

Помимо ежегодных подарков ко дню Победы и Новому году, «Башнефть» помогает ветеранам в быту: оплачивает жилищно-коммунальные услуги, доставляет продуктовые корзины, оказывает адресную помощь.

Кроме того, волонтеры в эти дни посещают социальные приюты, где воспитанники написали письма Деду Морозу с пожеланиями того, что хотели бы получить на Новый год. По традиции, сотрудники компании приобрели подарки на собственные средства. Всего в этом году удалось собрать подарки для тысячи детей из 25 социальных учреждений, расположенных в регионах присутствия компании.

 

Ирина Зимина

Теги: Башнефть, волонтеры, ветераны
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