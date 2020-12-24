Стало известно, что Динар Гильмутдинов подарит на Новый год 5-летнему уфимцу Даниилу

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов принял участие в акции «Елка желаний», старт которой дал Президент России Владимир Путин, а в республике — Глава региона Радий Хабиров.

Динару Гильмутдинову предстоит исполнить желание пятилетнего уфимца Даниила Хабарова. Мальчик пожелал себе на Новый год снегокат и самокат. Очень скоро он встретится с Динаром Загитовичем в стенах управления ГИБДД Башкортостана, где кроме подарка его ждут интересные сюрпризы.

«Мы обязательно исполним его желание, чтобы у Даниила было счастливое новогоднее настроение», — сказал начальник ГИБДД по РБ и поздравил всех с наступающим праздником.