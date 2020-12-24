Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Башкирии на выходные

В Башкирии синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на выходные. По данным Башгидрометцентра, в субботу, 26 декабря, на территории республики сохранится погода преимущественно без осадков с температурой воздуха ночью -16,-21 градус, днем -6,-11.

Однако уже в воскресенье, 27 декабря, в большинстве районов пройдет снег, переходящий в мокрый снег различной интенсивности. Местами ожидаются отложения мокрого снега на проводах и деревьях, низовая метель, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Также возможны усиление ветра до 15-20 м/с, ухудшение видимости в явлениях до 500 метров и менее.

Температура воздуха в последнее воскресенье уходящего года составит ночью до -12,-17 градусов, при прояснениях до -22, днем до -2,-7.