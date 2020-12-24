Фото: Олег Яровиков В Минздраве Башкирии сообщили, продолжатся ли в 2021 году ограничения в связи с пандемией Фото: Олег Яровиков

В Минздраве Башкирии сообщили, продолжатся ли в 2021 году ограничения в связи с пандемией.

«Будут ли новые ограничения, зависит от текущей эпидситуации, — сказал сегодня на брифинге глава ведомства Максим Забелин. — У нас уже были ограничения для той или иной категории граждан, вводилось дистанционное обучение. Если говорить о том, будут ли новые меры, то я не исключаю. В случае ухудшения ситуации — да».

По словам министра, ситуация с COVID-19 в республике должна стабилизироваться к началу следующего полугодия.

«Мы считаем, что благодаря массовой иммунизации и мероприятиям, проводимым федеральным и республиканским оперштабом, удастся свести на нет явление пандемии», — добавил Максим Забелин.