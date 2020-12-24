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24 декабря Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе на канале БСТ покажут новогоднюю Академию «Территория женского счастья»

ОБЩЕСТВО

27 декабря в 11.00 Открытая академия «Территория женского счастья» пройдет в онлайн-формате на телеканале БСТ.⠀

«Территория женского счастья» – благотворительный проект, призванный создать сообщество для творческой и социальной реализации женщин республики. Женщины через проект могут заявить о себе, своих способностях, найти единомышленниц, новые способы заработка, изменить жизнь своей семьи к лучшему.⠀

С введением ограничений на проведение массовых мероприятий открытая академия «Территория женского счастья» поменяла формат проведения: теперь это трехчасовой телемарафон в прямом эфире. Площадка трансляции – главный республиканский телеканал «БСТ».⠀

Традиционные для открытой академии темы – здоровье и красота, искусство и стиль, психология и саморазвитие, и, конечно, приближающийся главный праздник уходящего года займут внимание телезрителей.

Советы по подготовке новогодних подарков, украшений, угощений, а также рекомендации для каждой зрительницы — как в суете приятных хлопот позаботиться и о себе — раскроют приглашённые эксперты и звёздные гости.

Напомним, открытая академия «Территория женского счастья» реализуется с августа 2019 года в городах и районах Республики Башкортостан. На данный момент проведено девять масштабных мероприятий в Стерлитамаке, Нефтекамске, Давлеканово, Ишимбае, Учалах и Баймаке, Иглино, Чишмах и Белебее. Суммарно «Территорию женского счастья» посетили более 23 тысяч человек.

В ноябре 2020 года открытая академия впервые прошла в онлайн-формате. Республиканский проект «Территория женского счастья» стал одним из победителей конкурса грантов Главы Республики Башкортостан на развитие гражданского общества, а также одним из победителей конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. В 2020 году мероприятия открытой академии проходят при поддержке Фонда президентских грантов и Фонда содействия гражданскому обществу РБ.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Каринэ Хабирова
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