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24 декабря Четверг

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе в выходные пройдут мясные ярмарки

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс - служба администрации Уфы

В Уфе в выходные пройдут мясные ярмарки Фото: пресс - служба администрации Уфы

В Уфе пройдут очередные мясные ярмарки выходного дня. Так, в субботу, 26 декабря, они будут организованы по следующим адресам:

— на участке автодороги по улице Правды от улицы Таллинской до улицы Ухтомского в Демском районе;

— на площадке, расположенной на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей в Калининском районе;

— на площадке по улице Рабкоров, рядом с домами №3,5,7, в Кировском районе;

— на площадке по улице Рабкоров, рядом с домом № 20, в Кировском районе;

— на площадке возле ТК «Апрель» по улице Ахметова, 311, в Ленинском районе; — на площади перед Дворцом спорта, улица Рихаде Зорге, 41, в Октябрьском районе;

— на площади имени Серго Орджоникидзе по улице Первомайская, 14, в Орджоникидзевском районе;

— на площади перед Дворцом молодежи по улице 50-летия Октября, 21, в Советском районе.

В воскресенье, 27 декабря:

— на площадке по улице Рабкоров, рядом с домами №3,5,7, в Кировском районе;

— на площадке, расположенной на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей в Калининском районе;

— на площадке по улице Рабкоров, рядом с домом № 20, в Кировском районе;

— на площадке возле ТК «Апрель» по улице Ахметова, 311, в Ленинском районе;

— на площади перед Дворцом спорта, улица Рихарде Зорге, 41, в Октябрьском районе;

Время работы ярмарок: с 10.00 до 16.00 часов.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Сельхозярмарки
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