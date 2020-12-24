Председатель Госсобрания — Курултая Константин Толкачев поздравил жителей республики с Днем Конституции Башкортостана. В поздравлении говорится:

«Конституция является важнейшим документом нашей республики, идейной основой всего законодательства. В ней закреплены базовые принципы построения демократического правового государства, основанного на верховенстве закона, сформулированы приоритеты социально-экономического развития.

Конституция – документ прямого действия и ориентир при принятии решений для органов законодательной, исполнительной, судебной власти и местного самоуправления. Основной закон провозглашает права и свободы человека высшей ценностью, а их соблюдение и защиту – обязанностью государства.

Желаю всем жителям Башкортостана полной реализации закрепленных Конституцией прав и свобод, уверенности в завтрашнем дне, достойной жизни и семейного благополучия!»