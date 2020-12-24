С 1 января 2021 года в России вводятся новые запреты для курильщиков

В 2021 году в России вводятся новые запреты для курильщиков, сообщает агентство Прайм со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Позиция права» Егора Редина.

Так, с 1 января следующего года курение запрещается в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Такие правила вводятся постановлением правительства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима».

Зоны для курильщиков должны быть обозначены специально обозначены табличкой «Место для курения».

Как и ранее, также запрещается курение на территориях складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, объектов производства различных видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков.

«Руководители указанных организаций обязаны будут вывесить на своих объектах знаки с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения: «Курение и пользование открытым огнем запрещено», — отметил Егор Редин.

Запрет на курение в общественных местах ввели в России в 2013 году. Он действует в отношении учебных заведений, культурных, спортивных и медицинских учреждений. Кроме того, нельзя курить у входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты (на расстоянии менее 15 метров).

Полный запрет распространяется на государственные органы, детские площадки, пляжи, помещения социальных служб и рабочих мест, находящихся в помещении.