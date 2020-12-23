Фото: глава.рб Радий Хабиров принял участие в заседании Госсовета РФ Фото: глава.рб

23 декабря Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в совместном заседании Государственного совета и Совета по нацпроектам. В режиме видеоконференции его провёл президент России Владимир Путин.

Реализация Указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» стала основной темой. Владимир Путин отметил, что эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик и социальной сферы практически всех государств, серьёзным испытанием для людей.

«Мы с вами уделяли и уделяем этим вопросам первостепенное, ключевое внимание, здесь сосредотачиваем, мобилизуем усилия и ресурсы, – сказал президент. – Но всё это не отменяет повестки развития. Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперёд имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение. Учитывая при этом всю совокупность демографических, геополитических, экономических и технологических факторов, мы не можем себе позволить остановиться, паузы в развитии, как бы ни складывалась текущая обстановка, не можем себе позволить ни на минуту».

По словам главы государства, такая системная работа требует скоординированных усилий всех уровней власти и регионов. Для того чтобы обеспечить бóльшую включённость субъектов Федерации в формирование общенациональных решений, Госсовет и получил новый конституционный статус.

«Однако дело, конечно, не только в этих организационных новациях, хотя они тоже важны, а важны конечно сущностные изменения – в том, чтобы обеспечить новое качество и эффективность работы органов власти на всех уровнях – федеральном, региональном и муниципальном – в конечном итоге для улучшения жизни людей, для достижения национальных целей развития, – подчеркнул Владимир Путин. – Задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял. Предельная фокусировка на повестке дня, интенсивная работа, постоянное движение вперёд – вот над чем мы все должны работать и чем мы должны руководствоваться, вот на чём должны сделать акцент в предстоящее время».

Участники заседания обсудили реализацию мероприятий, направленных на достижение национальных целей в сфере сохранения населения, здоровья и благополучия людей, создания комфортной и безопасной среды для жизни, обеспечения достойного и эффективного труда, успешного развития предпринимательства, цифровой трансформации.