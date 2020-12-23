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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Путин рекомендовал сделать 31 декабря выходным по всей стране

ПОЛИТИКА

Президент России Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Тридцать первого [декабря], действительно, уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать — с федерального уровня нельзя, но регионы на местах могут», — ответил глава государства на предложение руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова.

Ранее депутат Сергей Неверов предложил президенту России сделать последний день декабря всероссийским выходным днем. «Во многих регионах уже принято решение сделать 31 декабря выходным днем. «Единая Россия» предлагает сделать его выходным по всей стране. Все-таки это семейный праздник и последний день года», — отметил руководитель фракции.

 

ИА «Башинформ»

Теги: выходной, Новый год
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