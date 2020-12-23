В Башкирии с 1 января изменится порядок выплат на детей от 3 до 7 лет

С 2021 года в республике изменится схема начисления выплат на детей от 3 до 7 лет. С 1 января семьи, входящие в указанную категорию, смогут получать пособия в увеличенном размере. Об этом сообщила глава министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова.

В увеличенном размере пособия будут получать семьи с детьми, которые находятся на пороге бедности даже после «коронавирусных выплат», то есть те, у которых среднедушевой доход ниже существующего прожиточного минимума.

Ленара Иванова в эфире радиостанции Business FM пояснила, что, если сейчас малоимущим семьям выплачивают половину прожиточного минимума (около пяти тысяч рублей), то со следующего года такие семьи будут соразмерную прожиточному минимуму выплату (около 10 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что жители Башкирии начали получать «президентские» выплаты по 5 тысяч рублей на детей.