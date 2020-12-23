Житель Уфы выиграл в лотерею автомобиль

Давняя мечта о смене автомобиля у пенсионера из Башкирии Марата Гареева сбылась благодаря лотерее. Мужчина много лет играет в лотерею и так повезло ему впервые. «»

«У меня старенький автомобиль, поэтому я давно хотел купить новую машину. Мысленно представлял, как буду ездить на ней за город с семьей и в деревню. Когда увидел на том самом билете изображение автомобиля, сразу понял, нужно брать именно его. И не ошибся!» — рассказывает уфимец.

Розыгрыш счастливчик смотрел в прямом эфире и сразу же понял, что угадал все бочонки. Однако для верности попросил сноху проверить билет в интернете и убедился, что стал обладателем автомобиля стоимостью 600 тысяч рублей.

До пенсии Марат Ахметович работал охранником, занимался огородом. У уфимца большая семья — трое внуков и трое правнуков. Теперь дедушка будет катать их на новой машине.