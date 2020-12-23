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23 декабря Среда

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МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о гололедице и тумане

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о гололедице и тумане Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятном погодном явлении – гололеде. По данным синоптиков, с 20.00 часов 23 декабря до 20.00 часов 24 декабря прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит -9,-14 градусов, при прояснениях -15,-20, днем -7,-12.

На автодорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500-1000 метров.

 

ИА «Башинформ»

Теги: МЧС РБ
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