Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.34 ↑

EUR 92.06 ↓

23 декабря Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии прокуратура нашла еще один опасный пансионат для престарелых

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии прокуратура нашла еще один опасный пансионат для престарелых Фото: ИА «Башинформ»

Прокуратура Кушнаренковского района Башкирии проверила соблюдение законодательства в пансионате для престарелых «Доверие-К». Выяснилось, что организация в арендованном здании в селе Шарипово оказывала услуги по содержанию и уходу за 42 престарелыми и инвалидами.

«Между тем, помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности. В частности, отсутствовал механизм подачи сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство подразделений пожарной охраны, не проверялась работоспособность внутреннего противопожарного водопровода», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Проверка закончилась тем, что директора учреждения привлекли к административной ответственности по статье «нарушение требований пожарной безопасности», в его адрес внесено представление.

Выявленные нарушения были полностью устранены.

Как сообщалось ранее, в Башкирии зарегистрировано чуть больше 60 частных учреждений, которые оказывают услуги стационарного социального обслуживания с постоянным пребыванием граждан, из них шесть — индивидуальные предприниматели. Но в реестр поставщиков, предоставляющих стационарные услуги пожилым и инвалидам с постоянным проживанием, добровольно вошли лишь пять из них.

﻿Ситуацию с частными пансионатами начали обсуждать после страшного пожара в Доме милосердия в Абзелиловском районе, где в огне погибли 11 постояльцев. Заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова, комментируя трагедию в доме престарелых, заявила, что в ведомстве «даже не знали о нем».

 

ИА «Башинформ»

Теги: прокуратура
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии вступил в законную силу приговор в отношении супругов Хайруллиных
В Башкирии вступил в законную силу приговор в отношении кассира банка и ее супруга, обвиняемых в присвоении из кассы более 25 миллионов рублей в соучасти
В Башкирии более 9 тысяч человек могут остаться без зарплаты перед Новым годом
По данным Гострудинспекции на 1 декабря 2020 года, задолженность по заработной плате в Башкирии составила более 717 миллионов рублей. Своих денег ждут
Что-то не понравилось: появились подробности убийства кондуктора на остановке в Башкирии
В Стерлитамаке рано утром 22 декабря на остановке общественного транспорта неизвестный жестоко расправился с пожилой женщиной. Ранее сообщалось, что поги
Педагоги Театрального института имени Щукина проведут мастер-класс для молодых уфимцев
Педагоги Театрального института имени Бориса Щукина проведут мастер-класс для творческой молодёжи Уфы. Самый масштабный литературный конкурс в России «Жи
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть