Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии прокуратура нашла еще один опасный пансионат для престарелых Фото: ИА «Башинформ»

Прокуратура Кушнаренковского района Башкирии проверила соблюдение законодательства в пансионате для престарелых «Доверие-К». Выяснилось, что организация в арендованном здании в селе Шарипово оказывала услуги по содержанию и уходу за 42 престарелыми и инвалидами.

«Между тем, помещение не соответствовало требованиям пожарной безопасности. В частности, отсутствовал механизм подачи сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство подразделений пожарной охраны, не проверялась работоспособность внутреннего противопожарного водопровода», — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Проверка закончилась тем, что директора учреждения привлекли к административной ответственности по статье «нарушение требований пожарной безопасности», в его адрес внесено представление.

Выявленные нарушения были полностью устранены.

Как сообщалось ранее, в Башкирии зарегистрировано чуть больше 60 частных учреждений, которые оказывают услуги стационарного социального обслуживания с постоянным пребыванием граждан, из них шесть — индивидуальные предприниматели. Но в реестр поставщиков, предоставляющих стационарные услуги пожилым и инвалидам с постоянным проживанием, добровольно вошли лишь пять из них.

﻿Ситуацию с частными пансионатами начали обсуждать после страшного пожара в Доме милосердия в Абзелиловском районе, где в огне погибли 11 постояльцев. Заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министр семьи, труда и соцзащиты населения Ленара Иванова, комментируя трагедию в доме престарелых, заявила, что в ведомстве «даже не знали о нем».