Фото: Ксения Калинина В МЧС рассказали, как с 2021 года будут работать новые правила противопожарного режима Фото: Ксения Калинина

О новых правилах противопожарного режима, которые в России вступят в силу с 1 января 2021 года, на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

По его словам, сокращены требования к применению пиротехнической продукции.

«С одной стороны, они сокращены, с другой — мы их вынуждены были развить для того, чтобы не запрет установить, а расширить запрет, сказать, при каких обстоятельствах можно. Возможно, требований стало и больше в этой части, но исключительного запрета на применение пиротехнической продукции в цирках, театрах, на спортплощадках, в концертных залах и прочее — его нет. Сегодня прямо прописано, что изделия первого класса опасности производить можно – это, условно говоря, хлопушки, свечи, бенгальские огни. Все, что касается второго и третьего класса опасности – фейерверки, петарды – это тоже дозволяется, только с дополнительным комплексом мер противопожарной защиты», — сообщил представитель МЧС.

Он отметил, что нововведения не запрещают разводить костры и готовить шашлыки на придомовых участках, нужно лишь соблюдать меры предосторожности и безопасности.

«По разведению костров на придомовых территориях – так же, как и с фейерверками, правила не устанавливают никаких прямых запретов, а наоборот, регулируют. Устанавливаются те требования и нормативы, при которых это можно осуществить. Любой домовладелец на своих шести сотках имеет право развести огонь, пожарить шашлык, сделать барбекю, иные блюда на открытом огне, но не пренебрегая элементарными требованиями пожарной безопасности, — заявил Ринат Еникеев. — Естественно, мы оставляем право муниципалитетов, органов региональной власти устанавливать более жесткие требования на случаи сухой, жаркой или чрезмерно ветреной погоды».

Новыми правилами рекомендуется разводить костер минимум в 15-20 метрах от дома, огонь в мангале или бочке – здесь расстояние уменьшается вдвое, в 10 метрах от здания. Главное, чтобы под рукой были первичные средства пожаротушения.

Представитель МЧС также добавил, что новые правила запрещают блокировать проезды, например, бетонными блоками. При этом гражданам не запрещается устанавливать шлагбаумы.