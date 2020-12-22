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22 декабря Вторник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе обсудили вопросы развития опорного вуза «Газпрома»

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

22 декабря в формате видеоконференцсвязи прошло совещание по вопросам стратегического партнерства ПАО «Газпром» с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом, который с 2016 года является опорным вузом компании.

Во встрече приняли участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, первый заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром нефтехим Салават» Азамат Хабибуллин, ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин, а также руководители кафедр университета, научно-производственного и кадрового блока газотранспортного предприятия.

Стороны рассмотрели стратегию развития опорного вуза «Газпрома» и перспективные задачи партнерства учебного заведения с предприятиями ассоциации «Газпром» в Башкортостане». В том числе обсуждены совместные программы в области подготовки кадров и научно-исследовательские проекты, направленные на решение актуальных для газовой отрасли задач. Выработан план дальнейшего взаимодействия, уточнены цели и пути их достижения.

Напомним, Уфимский нефтяной университет и региональные предприятия Группы Газпром вошли в орбиту деятельности Евразийского научно-образовательного центра в Уфе, который на днях получил федеральный статус.

Это открывает большие возможности для концентрации и реализации научно-исследовательского потенциала молодежи в республике, для закрепления и развития высококвалифицированных молодых специалистов. Такой формат интеграции науки и промышленности требует дальнейшей синхронизации планов всех участников для достижения синергетического эффекта.

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