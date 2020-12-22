Минтруд Башкирии подготовил календарь семейных событий на 2021 год

В Башкирии подготовили календарь семейных событий на 2021 год. В нем собраны все самые полезные образовательные, культурные и творческие мероприятия для семей с детьми, а также семейные фестивали и конкурсы. Сюда вошли ставшие традиционными для республики проекты, такие как семейные выходные, воскресные концерты и спектакли, творческие выставки, музейные акции, которые проходят ежемесячно в каждом районе или городе.

Календарь поможет жителям республики ориентироваться в многообразии интересных праздников и встреч, а также заранее спланировать совместный досуг, сообщают в Министерстве семьи и труда РБ.

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на Семейном портале Башкортостана.