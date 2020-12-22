Фото: Олег Яровиков У Национально-культурной автономии татар Башкирии будет свой исполнительный директор Фото: Олег Яровиков

Сегодня состоялось итоговое годовое собрание Национально-культурной автономии татар Республики Башкортостан (НКАТ РБ). Оно проходило в онлайн формате на платформе Zoom. В нем приняли участие первый заместитель министра культуры РБ Наталья Лапшина, заместитель министра образования и науки РБ Альфия Галиева, руководители районных и городских отделений НКАТ РБ, директора и педагоги татарских школ и гимназий, активисты автономии. От имени Главы республики участников приветствовала заместитель начальника Управления Главы РБ по общественно-политическому развитию Гуллярия Ялчикаева.

Открывая совещание, председатель совета Национально-культурной автономии татар Башкортостана Римма Утяшева отметила, что это завершающее собрание НКАТ РБ не только в этом году. Дело в том, что в следующем, 2021 году, в конце февраля — начале марта должна состояться отчетно-выборная конференция НКАТ РБ, на которой будут подведены итоги работы всех пяти лет функционирования нынешнего состава автономии. Будет также избран новый состав автономии, ее совета и другие руководящие органы. Римма Утяшева отметила, что предполагается внесение некоторых изменений в устав организации, ее эмблемы. А самое главное новшество — будет введена новая должность исполнительного директора НКАТ РБ, которой до этого не существовало, был только председатель совета организации.

Наталья Лапшина и Альфия Галиева доложили в своих докладах о том, что делается в республике в плане сохранения культуры, языка, духовности татарской нации, какие организовываются конкурсы, как построен образовательный процесс, какова обеспеченность татарских школ педагогами, учебниками на родном татарском языке, что делается по линии грантовой поддержки развития татарского языка и культуры. В частности, было отмечено, что президентского граната был удостоен народный праздник «Уйна, гармун!» («Играй, гармонь!») в городе Октябрьском.

О состоянии дел и проделанной работе за год на своих территориях рассказали руководители отделений НКАТ РБ Дюртилиского, Мелеузовского, Федоровского районов, директор татарской гимназии города Белебея Данир Хабибрахманов и директор гимназии № 84 города Уфы Равиль Идрисов. В своих выступлениях, помимо достижений и успехов, они говорили и существующих проблемах. В частности, Равиль Идрисов заострил внимание участников совещания на необходимости расширения учебных площадей татарской гимназии № 84. Уже несколько лет он добивается сооружения пристроя к существующему основному зданию гимназии для организации учебного процесса начальных, младших классов. Кажется, уже есть и проект, нужна только воля местных властей.

Отвечая на этот вопрос, замминистра образования и науки РБ Альфия Галиева отметила, что по поручению Главы республики сейчас в республике проводится аудит всех национальных гимназий, изучаются нерешенные вопросы.

«Мы знаем о такой проблеме в гимназии № 84, и сейчас делается все необходимое, чтобы она была решена», — отметила замминистра.