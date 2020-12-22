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В Башкирии объединят подразделения скорой помощи Сибайского медицинского округа

ОБЩЕСТВО
Фото: Профсоюз работников здравоохранения РБ

В Башкирии объединят подразделения скорой помощи Сибайского медицинского округа Фото: Профсоюз работников здравоохранения РБ

С января 2021 года подразделения скорой помощи Сибайского медицинского округа будут объединены, а на базе Сибайской центральной городской больницы будет создан единый диспетчерский центр. Объединение коснется более 150 сотрудников подразделений скорой помощи Баймакской, Акьярской, Зилаирской больниц, сообщили в пресс-службе профсоюза работников здравоохранения РБ.

«Позиция профсоюза – в результате объединения сотрудники скорой помощи не должны потерять работу, а уровень их льгот и гарантий должен быть сохранен, — пояснил председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин. — Должен быть обеспечен индивидуальный подход к графику отпусков вновь принятых работников. Они также будут пользоваться льготами, предусмотренными коллективным договором Сибайской ЦГБ».

По словам главного врача Сибайской ЦГБ Радика Надыргулова, важная задача при объединении — сохранить коллективы, обеспечить слаженное взаимодействие всех подразделений.

«На скорой помощи люди подбираются годами, не каждый выдерживает нагрузки, тем более сейчас, в период пандемии. Поэтому администрация больницы встречается с людьми, отвечает на все вопросы, находим компромиссы, чтобы объединение произошло без срывов и недовольства. У сотрудников скорой помощи есть выбор – остаться работать в своей больнице — вакансии фельдшеров там есть — или перейти в штат Сибайской ЦГБ. Все сотрудники отделений скорой помощи будут трудоустроены. Территориально они останутся на прежнем месте работы, в их трудовых книжках изменится только запись», — сказал главврач.

С начала года слияние подразделений скорой помощи произошло в Дуванском и Нефтекамском медицинских округах. В январе также должен завершиться процесс объединения в Белорецком округе.

Во время встречи с коллективами подразделений СМП Баймакской и Сибайской больниц сотрудникам выездных бригад были вручены профсоюзные «страховые» сертификаты. Программа материальной поддержки при несчастных случаях на производстве сотрудников скорой помощи Башкирии реализуется с сентября. Выдано более 2500 сертификатов, первые выплаты в рамках программы Республиканский профсоюз работников здравоохранения произвел фельдшерам СМП городской больницы Салавата.

ИА «Башинформ»
Теги: медицина
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