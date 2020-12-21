Фото: Ксения Калинина В Башкирии прогнозируется туман и гололед - МЧС Фото: Ксения Калинина

Главное управление МЧС по Башкортостану предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. По данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 декабря местами по республике прогнозируется туман с видимостью 500 м и менее, местами гололёд, на отдельных участках дорог гололедица.

Погода ожидается облачная с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, ветер юго-западный 8-13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до -13...-18 градусов, в южных районах Башкирии до -21...-26 градусов. Днём прогнозируется -7...-12 градусов.

«В случае чрезвычайной ситуации звоните по единому номеру спасателей и пожарных, с городского телефона — 01, с мобильного — 101. Единый номер вызова экстренных служб — 112. Телефон Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан: 8 (347) 233-99-99», — напомнили в пресс-службе республиканского МЧС.